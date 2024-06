Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia

Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem. Były mąż Kasi Cichopek układa sobie życie z piękną Dominiką

Marcin Hakiel to postać doskonale znana widzom "Tańca z Gwiazdami". To właśnie na planie show tancerz poznał Katarzynę Cichopek, z którą ożenił się w 2008 roku. Para doczekała się dwójki dzieci, Helenki i Adama i wydawać by się mogło, że ich życie to prawdziwa sielanka. Wiadomość o ich rozstaniu w 2022 roku, po siedemnastu latach małżeństwa, wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów.

Jeszcze większe emocje wzbudził fakt, że Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, kolegą z planu "Pytanie na śniadanie". Gwiazda "M jak miłość" miała być z dziennikarzem w relacji jeszcze podczas trwania małżeństwa z Hakielem. Oliwę do ognia co rusz dolewała Paulina Smaszcz, była żona Kurzajewskiego, która ochoczo komentowała wszystkie doniesienia dotyczące pary.