Tak mieszka Iza Zeiske z Gogglebox. Duży ogród i dom pełen zwierząt [zdjęcia]

Iza Zeiske jest w Gogglebox od 19 sezonów

Izabela Zeiske wraz z synem Joachimem występują w programie Gogglebox. Przed telewizorem od pierwszego sezonu. A to oznacza, że ich przygoda z popularnym reality show trwa już ponad dziewięć lat. Obecnie na antenie TTV emitowany jest 19. sezon Gogglebox.

W niektórych odcinkach możemy oglądać również mamę pani Izabeli, Bunię, która nie stroni od uszczypliwych uwag pod adresem swojej córki.

Izabela Zeiske należy do najbardziej lubianych uczestników programu. Widzowie cenią ją za szczerość, otwartość, pozytywne nastawienie do świata oraz duży dystans do siebie.