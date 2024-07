Tak mieszka i żyje Maria Niklińska - prywatne zdjęcia. Córka Jolanty Fajkowskiej ma już 40 lat

Kariera Marii Niklińskiej

Maria Niklińska to warszawianka urodzona 28 grudnia 1983 roku. Jest absolwentką stołecznej Akademii Teatralnej oraz Circle in the Square Theatre School w Nowym Jorku. W ostatnim czasie aktywność Marii skupiała się na kampanii wyborczej, córka gwiazdy telewizji ubiegała się bowiem o mandat w Europarlamencie. Na co dzień jednak swoją energię koncentruje głównie na działalności artystycznej.

W młodości, przez osiem lat, Niklińska prowadziła popularny program TVP dla młodzieży "5-10-15". Następnie współprowadziła (z polskim pilotem rajdowym Maciejem Wisławskim) program TVP2 "Łagodna na drodze" poświęcony motoryzacji i bezpieczeństwu na drogach.

Debiut aktorski zaliczyła w "Tajemnicy Sagali". Występowała w "Klanie", serialach "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe" czy serialu "Kryminalni".

Jej debiutem filmowym była rola Żywii w "Starej Baśni" Jerzego Hoffmana. Sceny nagrywane były m.in. na terenie muzeum w Biskupinie.