Tak mieszka Blanka Stajkov. Autorka hitu "Solo" na co dzień opływa w luksusach [zdjęcia]

Tak mieszka Blanka. Autorka hitu "Solo" uwielbia życie w stylu glamour

Blanka przeżywa teraz rozkwit kariery. Reprezentantka Polski na Eurowizji mierzyła się z ogromnym hejtem po eliminacjach. Wokalistka nie przejmowała się tym i dalej dążyła po swoje. W konkursie Eurowizji udało jej się dostać do finału, gdzie ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Obecnie autorka hitu "Solo" wydała kolejną piosenkę. "Boys like toys" zapowiada się hitem tegorocznych wakacji. Na co dzień piosenkarka mieszka w pięknym apartamencie w Szczecinie. Warto wspomnieć, że Blanka ma bułgarskie korzenie, jednak to w Polsce się wychowała.

Przeczytaj także: W takich warunkach mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta