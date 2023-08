Szpital Miejski w Bydgoszczy otrzymał nowoczesny tomograf komputerowy

Nowoczesny tomograf dla bydgoskiego szpitala

Jak informuje Anna Siwiec, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, nowy tomograf to wysokiej klasy sprzęt 80-rzędowy (160 - warstwowy) posiadający doskonałą rozdzielczość przestrzenną, którą zapewnia matryca rekonstrukcyjna 1024x1024. Najnowocześniejsza technologia Z-detektora przyczynia się do znacznej redukcji szumu elektronicznego do poziomu jednego fotonu. Redukcja szumu pozwala na wydajniejsze wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego zwiększając stosunek sygnału do szumu. Najważniejsze cechy urządzenia to: