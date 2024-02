Środa Popielcowa w bydgoskiej bazylice. Kapłani posypują głowy wiernych popiołem [zdjęcia]

- Środa Popielcowa to jeden z dwóch dni w roku, gdy najwięcej wiernych przychodzi do kościoła - mówi ks. Sławomir Bar CM, proboszcz bydgoskiej bazyliki i zarazem superior Domu Zgromadzenia Misji. - Drugim takim dniem jest Wielka Sobota, a konkretnie święcenie pokarmów.

- Ten obrzęd z jednej strony symbolizuje przemijanie, z drugiej ma charakter pokuty, nawrócenia - wyjaśnia ks. Sławomir Bar.

Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły. Tak jest także w Wielki Piątek. To dwa dni w roku, gdy wierni zobowiązani są przestrzegać post jakościowy, co oznacza, że osoby od 14. roku życia muszą powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Tu nie ma żadnej dyspensy. W Środę Popielcową i Wielki Piątek katolicy zobowiązani są również przestrzegać post ilościowy. Osoby od 18. do 60. roku życia mogą zjeść jeden posiłek do syta i dwa posiłki lekkie. Ci, którzy ukończyli 60 lat nie muszą zachować postu ilościowego, ale jakościowy bezwzględnie tak.

Tradycyjnie w Środę Popielcową ofiary zbierane na tacę zostaną przeznaczone na wsparcie diecezjalnych hospicjów.