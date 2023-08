Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się we wrześniu. German aresztowany, co powie w sądzie?

Nowe streszczenia serialu "Akacjowa 38" - wrzesień 2023

Co jeszcze wydarzy się na początku września w serialu "Akacjowa 38"? Sprawdź streszczenia w galerii:

Do opieki nad don Felipe przybywa potężna kobieta o imieniu Lolita. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Felipe wciąż dochodzi do zdrowia, ale wypytuje o Celię. Trini postanawia powiedzieć mu prawdę.

German zostaje zatrzymany, prawie wszyscy się od niego odwracają. German nie przyjmuje propozycji mecenasa Moliny, by przyznać, iż uderzył Cayetanę, bo jako mąż miał prawo ją zdyscyplinować. Chce się bronić w sądzie, mówiąc prawdę .

We wrześniu w serialu "Akacjowa 38" : Zszokowana Leonor dowiaduje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem, i że wkrótce się pobiorą. Cayetana obłudnie udaje poruszoną śmiercią Rity. Felipe, na błagania Manueli, wyznaje, że Inocencia jest w San Gines. Manuela i Justo natychmiast się tam udają.

Telenowela "Akacjowa 38" - tak zaczęła się historia

Akcja historycznej telenoweli rozpoczyna się w 1899 roku od dramatycznych wydarzeń z życia Carmen. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży, ale jej mąż Justo zupełnie o nią nie dba – pewnej nocy wraca do domu i w szale agresji próbuje ją zgwałcić.

Carmen instynktownie broni siebie i dziecko uderzając męża twardym narzędziem w głowę. Następnie, pewna, że zabiła Justo, razem z matką zakopuje go w lesie. Kobiety uciekają. W drodze Carmen rodzi córkę, którą za namową matki oddaje do przytułku przy klasztorze – przysięga jednak, że kiedyś wróci po swoje dziecko.