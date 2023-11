Sanatorium 2023. Te osoby nie mogą pojechać do sanatorium - mamy listę OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Leczenie uzdrowiskowe to wsparcie leczenia wielu schorzeń. Do sanatorium można pojechać prywatnie lub na koszt ubezpieczyciela. Wyjazd do uzdrowiska może opłacić nie tylko NFZ ale także KRUS czy ZUS. Niestety w kilkudziesięciu przypadkach nie będziemy mogli pojechać na leczenie sanatoryjne. Zobaczcie, kto nie może pojechać na leczenie do uzdrowiska.