Pożar lasów w gminie Mrocza! Na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnej i samoloty gaśnicze

Pożar lasu w gminie Mrocza

W wyniku bardzo wysokich temperatur oraz silnego wiatru w niedzielę, 30 czerwca doszło do pożaru lasów w miejscowości Ostrowo w gminie Mrocza. Jak informuje oficer kierujący ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, do pożaru lasu oddelegowano 12 zastępów straży pożarnej. Do gaszenia pożaru użyto także 3 samolotów gaśniczych, które wykonały trzy zrzuty.

Na miejscu wciąż działają strażacy. Sytuacja jest jednak opanowana. Trwa dogaszanie, by wykluczyć ponowne ryzyko wystąpienia pożaru. Straż pożarna apeluje o ostrożność i reagowanie, gdy zobaczy się ogień. W wyniku upałów i wiatrów nawet niewielka iskra może spowodować szybko rozprzestrzeniający się pożar.