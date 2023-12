Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz z siódmą wygraną w tym sezonie Lotto Superligi

Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz – Balta AZS AWFiS Gdańsk 3:1

Wyniki gier: Truls Moregard – Piotr Ferenc 3:0 (11:6, 11:2, 11:6), Artur Grela – Diogo Carvalho 0:3 (10:12, 9:11, 9:11), Vladislav Ursu – Szymon Malicki 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 11:5), Moregard – Carvalho 3:0 (11:6, 12:10, 11:7).

W inauguracyjnym pojedynku Truls Moregard, indywidualny wicemistrz świata sprzed dwóch lat, nie dał najmniejszych szans Piotrowi Ferencowi. Szwed zwyciężył bez straty seta.

Do wyrównania w meczu doprowadził Diogo Carvalho. Artur Grela może żałować zwłaszcza wydarzeń z 1. seta. Zawodnik gospodarzy przegrywał już z Portugalczykiem 7:10, doprowadził do remisu, by ulec ostatecznie 10:12.

Gospodarzy na ponowne prowadzenie wyprowadził Valdislav Ursu. Mołdawianin mógł w trzech partiach ograć Szymona Malickiego, ale w 3. odsłonie nie wykorzystał prowadzenia 4:1 (przegrał tego seta 7:11).