Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz z kolejnym punktem. W niedzielę starcie z Hiszpanami

Tenisiści stołowi znad Brdy przegrali w piątek we własnej sali z Dojlidami Białystok 2:3 w meczu 7. kolejki LOTTO Superligi. Spotkanie trwało 3 godziny i 5 minut.

Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz – Dojlidy Białystok 2:3

Wyniki gier: Jang Woojin – Damian Węderlich 3:0 (11:8, 11:6, 11:5), Artur Grela – Zeng Yi Wang 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11), Vladislav Ursu – Asuka Machi 3:2 (11:13, 11:9, 8:11, 13:11, 6:3), Jang Woojin – Zeng Yi Wang 1:3 (11:8, 9:11, 5:11, 7:11), Grela/Ursu – Węderlich/Machi 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 8:11). W pierwszej grze wieczoru Koreańczyk Jang Woojin pokonał Damiana Węderlicha bez straty seta. 25-latkowi Polakowi trzeba jednak oddać, że – zwłaszcza w dwóch pierwszych partiach - dzielnie stawiał się jedenastemu zawodnikowi światowego rankingu. Po chwili przerwy do stołu podeszli Artur Grela i Zeng Yi Wang, Chińczyk z polskim paszportem. Popularny „Wandżi” wygrał 3:1 i doprowadził do wyrównania w meczu, ale musiał się sporo namęczyć. Kapitan Gwiazdy wysoko bowiem zawiesił poprzeczkę 40-latkowi urodzonemu w miejscowości Tiencin.

Potyczka Vladislava Ursu i Asuki Machi’ego była pełna zwrotów akcji. Japończyk, który kiedyś reprezentował Gwiazdę, prowadził już 2-1 w setach i 9:6 w czwartej odsłonie. Mołdawianin odrobił jednak straty i triumfował 13:11. W tie-breaku zawodnik gospodarzy nie dał szans rywalowi (6:3). Podobnie jak w starciach z Oxynet Jarosław (wtorek) i Dekorglass Działdowo (środa), wyprowadził miejscowych na prowadzenie 2:1 w meczu. W czwartym pojedynku Woojin nieoczekiwanie przegrał z „Wandżim” i o wszystkim musiał przesądzić debel. To była pierwsza porażka Koreańczyka w tym sezonie. W inauguracyjnej odsłonie gry podwójnej gospodarze prowadzili 7:3, by polec 8:11. Potem, za wyjątkiem 3. seta, dominowali przyjezdni i miejscowi zainkasowali tylko 1 oczko. Bydgoscy pingpongiści rozegrali jak dotąd osiem spotkań w LOTTO Superlidze; ich obecny bilans to 5-3. W dorobku mają 17 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Dartom Bogoria Grodzisk Maz. z 21 pkt na koncie i jednym meczem rozegranym więcej.

W niedzielę Polski Cukier Gwiazda zakończy maraton czterech meczów w tym tygodniu. Tego dnia nad Brdę zawita hiszpański zespół C.E.R Robin Hat Prisco, by rozegrać rewanż w 1/8 finału Pucharu Europy. W Katalonii nasza ekipa triumfowała 3:0 i jest o krok od awansu do ćwierćfinału. Początek o godz. 15.00, wstęp do sali przy ul. Bronikowskiego jest darmowy.

Kolejne spotkanie w LOTTO Superlidze ekipa prezesa Zbigniewa Leszczyńskiego i trenera Patryka Jendrzejewskiego rozegra dopiero na początku grudnia. Przypomnijmy, że w tym roku tenisiści stołowi znad Brdy wywalczyli Puchar i Superpuchar Polski oraz brąz w rozgrywkach ligowych.

Ruszyła Cavaliada 2023