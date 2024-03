Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz z kolejną wygraną i… gwiazdą polskiego tenisa stołowego na nowy sezon

Dekorglass Działdowo – Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 2:3

Czwarty pojedynek był pełen dramaturgii. Mutti przegrywał już 0-2 w setach, ale potem zebrał się w sobie i doprowadził do remisu. W 5. piątej partii minimalnie lepszy (6:4) okazał się jednak Groth.

Po chwili do wyrównania doprowadził Leonardo Mutti. Włoch przegrał wprawdzie na przewagi 1. odsłonę, ale w kolejnych partiach nie dał najmniejszych szans Mateuszowi Sakowiczowi.

Debel też był pełen dramaturgii. Para Ursu/Grela prowadziła już 2-0, ale dała się dogonić. Na szczęście w super tie-breaku bydgoszczanie nie dali szans gospodarzom (6:2) i 2 punkty powędrowały nad Brdę.

W tabeli LOTTO Superligi prowadzi Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki (34 pkt) przed Polskim Cukrem Gwiazdą (31) i Dekorglassem (29).

Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostały dwie kolejki. W najbliższy wtorek, 19 marca Gwiazda zagra u siebie z Polonią Bytom (godz. 18.00, wstęp do sali przy ul. Bronikowskiego jest darmowy), z kolei 5 kwietnia uda się do Białegostoku na starcie z Dojlidami.