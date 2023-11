Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz z awansem. Przy stole pojawił się prezes Zbigniew Leszczyński!

W Katalonii nasza ekipa także triumfowała 3:0 i pewnie zameldowała się w ćwierćfinale.

W niedzielne popołudnie zespół z Bydgoszczy wystąpił w niespodziewanym składzie, bowiem do Mołdawianina Vladiego Ursu i Włocha Leo Muttiego dołączył prezes-menedżer Zbigniew Leszczyński. Kilka lat temu zajął on 9. miejsce w mistrzostwach świata w ping-pongu, teraz wrócił do międzynarodowej rywalizacji.

W poszczególnych pojedynkach po 3:0 Vladislav Ursu wygrał z Ikerem Gonzalezem, Leonardo Mutti z Xavierem Peralem i Zbigniew Leszczyński z Davidem Gonzalezem (prezes hiszpańskiej drużyny).

Podobnie jak w poprzednim sezonie, Polski Cukier Gwiazda jest już w ćwierćfinale Pucharu Europy. Kolejnego rywala poznamy dopiero za kilka tygodni, po zakończeniu rozgrywek II rundy Ligi Mistrzów.

Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz – C.E.R Robin Hat Prisco L´Escala 3:0

Wyniki gier: Vladislav Ursu – Iker Gonzalez 3:0 (11:6, 11:6, 11:5), Leonardo Mutti – Xavier Peral 3:0 (11:6, 11:3, 11:7), Zbigniew Leszczyński – David Gonzalez 3:0 (11:5, 14:12, 11:7).