Polki uwielbiały go w roli Omera w Więźniu miłości. Taki prywatnie jest Erkan Meriç [10.12.2023 r.]

Polki uwielbiały go w roli Omera w Więźniu miłości. Taki prywatnie jest Erkan Meriç

Turecki aktor był odtwórcą głównej roli w serialu Więzień miłości.

"Więzień miłości" to jeden z wielu tureckich seriali, który swego czasu był emitowany w Telewizji Polskiej. Przez ponad dwa lata widzowie w naszym kraju zobaczyli ponad 500 odcinków. Główną rolę w telenoweli odgrywał Erkan Meriç, który wcielał się w postać Omera. Aktor jest bardzo przystojny, co nie umknęło fankom produkcji znad Bosforu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj słychać u bohatera "Więźnia miłości". Prezentujemy prywatne zdjęcia serialowego Omera.