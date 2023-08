Ostrzeżenie meteorologiczne. 6 sierpnia IMGW prognozuje silne opady deszczu, porywisty wiatr i burze w Kujawsko-Pomorskiem

W alercie czytamy: "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy grad". Alert IMGW obowiązuje od godz. 0:00 (niedziela, 6 sierpnia) do godz. 18:00 tego samego dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.