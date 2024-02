Najpopularniejsze przesądy walentynkowe. Co przynosi pecha, a co powodzenie w miłości? Wróżka Roma

Walentynki to święto zakochanych. Dawniej wiązało się z wieloma przesądami i wróżbami. W naszej galerii przedstawiamy najpopularniejsze z nich. Oto przesądy i wróżby na walentynki. Tak poznasz, czy obecny partner to ten jedyny. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (9 zdjęć)

- All you need is love - śpiewali niegdyś Beatlesi w swoim hicie. Walentynki, to dzień, w którym świętują zakochani. To również magiczny czas, który wiąże się z wieloma przesądami i wierzeniami. Jak sprawdzić, czy obecny partner zostanie twoim mężem? Co zwiastuje rozstanie? Tego dowiesz się z horoskopu Wróżki Romy. Poznaj najpopularniejsze przesądy i wróżby Walentynkowe.