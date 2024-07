Modne paznokcie na lato 2024. Takie kolory paznokci to teraz hit! Zobacz inspiracje na letni manicure

Dwa nurty w manicure na lato 2024

W tym sezonie wciąż modne są klasyczne stylizacje - francuski french w klasycznej odsłonie albo z kolorowymi końcówkami, minimalistyczne zdobienia i naturalne kolory. Wybierz taki manicure na to lato, jeśli jesteś zwolenniczką klasycznej elegancji. Możesz też zrobić paznokcie naked glitter - to połączenie nude z brokatem. Do tej stylizacji wybierz lakier w kolorze cielistym lub bezbarwny, a pomalowane nim paznokcie wykończ brokatem. Inny modny klasyczny styl to paznokcie lipgloss nails - ten manicure jest bardzo delikatny, nawiązuje do błyszczyka. Paznokcie w tym stylu są prawie bezbarwne, z subtelnym różowym połyskiem.