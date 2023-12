Mieszkańcy Brdyujścia w Bydgoszczy skarżą się, że prace wodociągowe uszkodziły ich dom

– Na skutek drgań, które były efektem prac podczas wbijania grodzic gruntowych, doszło do uszkodzeń budynku. W dwóch pomieszczaniach zarwały się nam podłogi, co zapewne jest efektem tego, że pod spodem pękła rura kanalizacyjna. U sąsiadów, którzy także zgłaszali problem, na budynku gospodarczym jest ogromna rysa, od dachu do samej ziemi – opowiada.