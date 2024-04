Marta Chodorowska z serialu "Ranczo" - tak teraz wygląda na zdjęciach. Ma skończone już 42 lata

Ile lat ma Marta Chodorowska, czyli Klaudia Kozioł z serialu "Ranczo"?

Jak Marta Chodorowska trafiła do serialu "Ranczo"?

Tuż przed zakończeniem studiów wzięła udział w castingu do do serialu "Ranczo". Zachęcał ją do tego reżyser Wojciech Adamczyk, który pracował w tym czasie w warszawskiej Akademii Teatralnej. I tak Marta Chodorowska dostała rolę Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo". Grała córkę wójta, którego grał Cezary Żak.