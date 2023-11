Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne

Życzenia na Boże Narodzenie - w naszej galerii znajdziesz najpiękniejsze życzenia świąteczne.

Lawiny szczęścia, potopu miłości, lampek migania, kolęd śpiewania. Prezentów co nie miara, wiele kolędników oraz Sylwester do rana z lampką szampana! Wesołych Świąt

Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny.

Gdy pierwszą gwiazdkę ,

ujrzysz na niebie,

Wspomnij tych,

co kochają Ciebie,

Gdy pierwsza zgaśnie,

a druga zabłyśnie,

niech Cię aniołek,

Ode mnie uściśnie!

Jak bombka na choince

I gwiazda na niebie,

Tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

I daje Ci spokój, radość i wiarę

W te Święta radosne, hojne i wspaniałe.

Polecamy też piękne wersy polskiej poetki Elżbiety Zechenter z wiersza pt. "Wigilia":

Strącając z szyszek złoty puszek

drogą daleką, chociaż bliską,

przychodzi do nas taki duszek,

który nazywa się Dzieciństwo.

I jakby trochę zawstydzony,

że wszyscy już do stołu przyszli,

siada nieśmiało i po cichu

na wolnym krześle naszych myśli.

I gdy - dorośli - udajemy,

że nic nas smarkacz nie obchodzi -

on podpowiada nam kolędy

tak jak co roku: "Bóg się rodzi..."