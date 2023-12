Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie - tak wygląda prywatnie. "Jest cudowna" JK

Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej!