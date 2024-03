Koszyczek wielkanocny 2024 - to powinno się w nim znaleźć. Co włożyć do święconki?

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt nie tylko w Polsce. Niektórzy przygotowania do nich zaczynają od mycia okien, a inni od stworzenia listy świątecznych dań. Jednak w Wielką Sobotę wszyscy koncentrują się głównie na koszyczku wielkanocnym. Nic dziwnego! To właśnie tego dnia święcimy pokarmy. Z roku na rok możemy znaleźć w nich coraz bardziej wyszukane rzeczy, ale...nie możemy zapomnieć o tradycji! Koszyczek wielkanocny - co powinno się w nim znaleźć? Sprawdź w naszej galerii:

Koszyczek wielkanocny, zwany również święconką, to jeden z podstawowych symboli Wielkanocy. Jest zwyczajem znanym w całej Polsce od wieków. Na święcenie pokarmów w Wielką Sobotę przychodzi wiele osób. Często również ci, którzy nie uważają się za osoby wierzące. Dzień święcenia pokarmów już niebawem. W 2023 roku przypada on 8 kwietnia.

Poświęconymi pokarmami dzielimy się podczas uroczystego śniadania w wielkanocny poranek, tak jak w Wigilię dzielimy się opłatkiem. W koszyczku wielkanocnym powinna znaleźć się taka ilość jedzenia, by wystarczyło dla wszystkich domowników i nic nie zostało, ponieważ poświęconych pokarmów nie powinno się wyrzucać.

To co znajduje się w koszyczku wielkanocnym, zależy od regionu i upodobań, a także tradycji rodzinnych. Jednak są potrawy, które powinny znaleźć się w nim obowiązkowo! Mówi się, że wkładamy do niego rzeczy, których nie ma nam zabraknąć przez cały rok. Do ozdoby najczęściej używa się bukszpan. Jest on symbolem nadziei oraz radości i nawiązują do Zmartwychwstania Chrystusa.