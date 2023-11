Kolejne ostrzeżenie przed gołoledzią. Alert IMGW od 25 do 26 listopada dla Bydgoszczy i okolic

Chociaż prognozy pogody nie brzmią dramatycznie - ma być pochmurnie z przejaśnieniami, to jednak przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w połączeniu z niską temperaturą, sprawią, że na drogach i chodnikach może pojawić się oblodzenie. Na taki scenariusz muszą przygotować się mieszkańcy Bydgoszczy i okolicznych powiatów. IMGW prognozuje wystąpienie tzw. gołoledzi i ogłasza alert dla mieszkańców Kujaw i Pomorza.

Czym jest alert 1. stopnia IMGW?

