Kaya z serialu Zakazany owo - taki jest prywatnie. Aktor to ulubieniec widzów

Kaya z serialu Zakazany owoc na prywatnych zdjęciach

Kaya to nowa postać w w popularnym tureckim serialu „Zakazany owoc". Mężczyzna robi interesy z Halitem, byłym mężem Ender, która kiedyś była kochanką Kayi. Kobieta nie jest zadowolona z faktu, że Kaya ponownie pojawił się w jej życiu, tym bardziej że mężczyzna zacznie świetnie się dogadywać z Emirem, co jeszcze bardziej rozzłości Ender. Kaya z czasem zacznie podejrzewać, że to on może być ojcem Emira.