Jak ułożyć kostkę Rubika 3x3x3 - oto algorytmy. Kostka Rubika krok po kroku

Ułożenie kostki Rubika wcale nie musi być trudne. Jest na to kilka sposobów. Najpopularniejszą kostką Rubika jest ta w wersji 3x3x3, ale są też 2x2 oraz 4x4. W naszym poradniku opiszemy, jak szybko ułożyć kostkę Rubika.

Najpopularniejsza kostka Rubika ma format 3x3x3. Na każdej z sześciu ścian kostki Rubika środkowy kwadrat zwany centrem wyznacza kolor danej ściany. Nieważne, jak obrócisz kostkę Rubika, te środkowe kwadraty zawsze pozostaną w takiej samej pozycji w stosunku do siebie. Na ich podstawie będziemy ustalali, jaki kolor ma się znajdować na danej ścianie. Ułożenie centrów na kostce Rubika zawsze jest następujące: biały naprzeciw żółtego

niebieski naprzeciw zielonego

pomarańczowy naprzeciw czerwonego Każda kostka Rubika 3x3x3 posiada krawędzie i narożniki. Krawędzie są dwukolorowe, narożniki mają trzy kolory. Dla ułatwienia układania kostki poszczególne ściany zyskują oznaczenia - każda ścianka ma przypisaną literę z języka angielskiego: F - FRONT

U - UP

R - RIGHT

L - LEFT

D - DOWN

B - BACK

W najprostszej metodzie układania kostki Rubika 3x3x3 zwaną LBL, wykorzystujemy prawą lewą przednią i górną ściankę. Ułożenie kostki Rubika 3x3x3 składa się z 7 etapów. Większość z nich przebiega zgodnie z określonymi algorytmami, czyli sekwencjami ruchów koniecznych do ułożenia danego etapu. Jeśli w algorytmie pojawi się na przykład litera R oznacza to, że trzeba obrócić prawą ściankę kostki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli przy literze jest apostrof oznacza to, że musimy poruszyć ściankę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

7 etapów układania kostki Rubika 3x3x3

Rozpoczynamy od ułożenia krzyża na jednej ze ścian. Można zacząć od dowolnego, my zaczniemy od białego (Fot.1). Układając kostkę, nie kręćmy nią w każdą stronę. Góra i dół zawsze powinny pozostawać na swoim miejscu. Podczas układania białego krzyża, musimy zwrócić uwagę na kolor środkowych kwadratów na pozostałych ścianach, tzn. że po ułożeniu białego krzyża, kolory na krawędziach muszą zgadzać się kolorystycznie ze środkami, czyli centrami (Fot. 2). Gdy już się to uda, trzeba ułożyć całą białą ścianę. Fot. 1 Biały krzyż na na kostce Rubika pk Fot. 2. Kolory na krawędziach kostki Rubika muszą zgadzać się kolorystycznie ze środkami, czyli centrami pk Kostkę trzymamy białym krzyżem w dół, a więc na górnej ścianie mamy żółty środkowy kwadrat (center). Szukamy na górnej ścianie - tej z żółtym środkiem - narożnika z białą ścianą. Następnie sprawdzamy, jakie są dwa pozostałe kolory na tym narożniku i obracamy górną ścianę w taki sposób, aby wybrany narożnik znalazł się we właściwym miejscu - dwa kolory na narożniku muszą zgadzać się z centrami na przylegających ścianach (w naszym przypadku jest to czerwony i niebieski (Fot. 3). Wykorzystujemy pierwszy algorytm R U R’ U’. Jak widzimy, narożnik znalazł się we właściwym miejscu, ale w niewłaściwym ułożeniu (Fot. 4). Powtarzamy więc algorytm do skutku, trzymając kostkę białym krzyżem do dołu. Gdy narożnik znajdzie się na miejscu, powyższe czynności powtarzamy aż do ułożenia całej białej ściany (Fot. 5, 6, 7, 8). Fot. 3. Dwa kolory na narożniku kostki Rubika muszą zgadzać się z centrami na przylegających ścianach (tutaj: czerwony i niebieski) pk Fot. 4. Narożnik we właściwym miejscu, ale w niewłaściwym ułożeniu. Wykonujemy algorytm R U R’ U’ pk Fot. 5. Kostka Rubika z ułożoną białą ścianą pk Fot. 6. Kostka Rubika z ułożoną białą ścianą pk Fot. 7. Kostka Rubika z ułożoną białą ścianą pk Fot. 8. Kostka Rubika z ułożoną białą ścianą pk Układamy druga warstwę na wszystkich ścianach. Będziemy wykorzystywać dwa algorytmy. Ważne jest, aby ignorować wszystkie klocki, które mają żółte ściany. Kostkę trzymamy nadal białym kolorem do dołu, na górnej ściance szukamy krawędzi bez żółtej naklejki. Teraz wybieramy dowolną i sprawdzamy, jaki kolor znajduje się z przodu. W naszym przykładzie jest to pomarańczowy (Fot. 9). Fot. 9. Etap trzeci układania kostki Rubika 3x3x3 pk Obracamy teraz tak, aby zgadzał się z centrem (Fot. 10). Fot. 10. Etap trzeci układania kostki Rubika 3x3x3 pk Sprawdzamy jaki kolor znajduje się na górnej ścianie krawędzi. U nas jest to niebieski. Następnie sprawdzamy, po której stronie znajduje się pasujący center. W naszym przykładzie powinien być po lewej. Wykorzystamy więc algorytm „na lewo” **U' L' U L U F U' F'**. Ten ruch powtarzamy z pozostałymi narożnikami. Jeżeli narożnik trzeba przenieść na prawo, to wykorzystujemy algorytm „na prawo" **U R U' R' U' F' U F**. Może się tak zdarzyć, że na górnej ścianie wszystkie narożniki będą miały kolor żółty. Wówczas szukamy na środkowej warstwie narożnika, który nie ma koloru żółtego - mając go po lewej stronie wykonujemy algorytm „na lewo” - wówczas narożnik ten znajdzie się na górnej ścianie i wtedy powtarzamy wszystkie czynności - szukamy dla niego właściwego miejsca i wykonujemy algorytm „na lewo” lub „na prawo”. Po ułożeniu dwóch warstw możemy mieć teraz cztery różne sytuacje (ignorujemy narożniki)

- na górze mamy tylko żółty środek

- na górze mamy układ w kształcie żółtego haczyka

- na górze mamy żółty pasek

- na górze mamy cały żółty krzyżyk Gdy mamy a górze tylko żółty środek, trzymamy kostkę dowolnie białym do dołu a żółtym do góry. Wykonujemy algorytm F R U R' U' F'. Jeśli mamy układ w kształcie żółtego haczyka, musi być on ułożony tak, aby tworzył górne i lewe ramię krzyża. I znów wykonujemy algorytm. W trzeciej sytuacji, kostkę układamy tak, aby pasek był poziomo i wykonujemy algorytm. Znów może się zdarzyć kilka różnych układów. Obracamy górną ścianę w taki sposób, aby jak najwięcej krawędzi zgadzało się z centrami. Mogą być poprawne dwie krawędzie naprzeciwko siebie lub obok siebie. Jeśli zgadzają się krawędzie naprzeciwko siebie to układamy kostkę w taki sposób, aby jedna z nich była po prawej a druga po lewej stronie i wykonujemy algorytm U' R U2 R' U' R U' R'. Po zakończeniu tych ruchów ponownie obracamy górną ścianę, aby jak najwięcej krawędzi zgadzało się z centrami. Teraz powinny zgadzać się dwie sąsiadujące. Ustawiamy je tak, żeby jedna była z prawej, druga z tyłu. Powtarzamy algorytm. Zamieniamy narożniki tak, aby każdy znalazł się na swoim miejscu. Po wykonaniu etapu V poszukujemy na górnej ścianie, czy któryś z narożników jest we właściwym miejscu (Fot. 11) (ale nie musi być we właściwym ułożeniu kolorami). Fot. 11. Kostka Rubika 3x3x3 po wykonaniu etapu piątego pk Jeśli żaden nie pasuje, to trzymamy kostkę dowolnie białym kolorem do dołu, żółtym do góry, i wykonujemy algorytm **U R U' L' U R' U' L**. Po jego wykonaniu jeden narożnik znajdzie się we właściwym miejscu. Teraz istotne jest, aby ustawić kostkę w taki sposób, by właściwie znajdujący się narożnik znajdował się po naszej prawej stronie (Fot. 12), gdyż wykonywany algorytm przemieszcza trzy narożniki a nie chcemy, by przemieścił się ten, który jest już dobrze ułożony. Algorytm wykonujemy do skutku, aż wszystkie narożniki znajdą się na swoim miejscu nie zmieniając układu kostki. Fot. 12. W szóstym etapie wykonujemy algorytm U R U' L' U R' U' L pk Obracamy kostkę do góry nogami tak, że biała ścianka jest u góry, żółta na dole a narożnik który jest źle obrócony znalazł się po prawej stronie. Wykonujemy algorytm R U R' U' do skutku - aż narożnik znajdzie się we właściwym ułożeniu. Nie przejmujemy się tym, że ściana biała się rozpadła. Gdy narożnik znajdzie się we właściwej pozycji, nie zmieniając ustawienia kostki, przemieszczamy dolną ścianę w taki sposób, aby po prawej stronie znalazł się kolejny narożnik, który należy obrócić i wykonujemy algorytm do skutku. Czynność powtarzamy z kolejnymi narożnikami. Właśnie ułożyliśmy najpopularniejszą, najczęściej spotykaną wersję kostki Rubika (Fot. 13). Fot. 13. Ułożona kostka Rubika 3x3x3 pk

Jak ułożyć kostkę Rubika 2x2

Do ułożenia kostki Rubika 2x2 użyjemy tylko dwóch algorytmów.

Na początek ułożymy całą białą ścianę. Rozpoczynamy od znalezienia klocka, który ma w sobie biały kolor i dwa inne kolory. A następnie poszukujemy klocka, który będzie do niego pasował, tzn. jedna ściana będzie biała a druga w jednym z dwóch kolorów pierwszego znalezionego klocka. Ścianę z naszym białym klockiem ustawiamy do dołu, a klocek który chcemy dołożyć musi znajdować się u góry po prawej stronie. Wykorzystujemy do skutku algorytm R U R'U'. Podobnie robimy z kolejnymi klockami. Ściana biała jest ułożona, czyli gotową mamy pierwszą warstwę kostki Rubika 2x2. Teraz będziemy układać drugą. Najpierw wstawimy narożniki na swoje miejsca. Teraz dwa narożniki naszej kostki są na swoim miejscu. Chcemy, aby jeden był na swoim, abyśmy mogli wykorzystać kolejny algorytm do ułożenia wszystkich. Wykonujemy algorytm U R U' L' U R'U' L. Teraz żaden narożnik nie jest na swoim miejscu. Wykonujemy więc U'. Teraz jeden narożnik jest dobrze wstawiony. Ustawiamy kostkę tak, by był on na górze po prawej stronie z przodu. Wykonujemy znów algorytm U R U' L' U R'U' L. Wszystkie narożniki naszej kostki Rubika 2x2 są na swoim miejscu. Jeden jest właściwie obrócony. Obracamy kostkę do góry nogami, ustawiając w prawym dolnym rogu narożnik, który chcemy obrócić. Wykonujemy algorytm R U R'U'. Nie przejmujemy się, że góra się pomieszała. Gdy narożnik znajdzie się na swoim miejscu, podstawiamy kolejny narożnik do ustawienia, tak aby znalazł się na dole po prawej i wykonujemy ponownie algorytm do skutku. Kostka Rubika 2x2 jest ułożona.

Jak ułożyć kostkę Rubika metodą fridrich?

Metoda fridrich jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Poniżej film instruktażowy.

Układanie kostki rubika metodą fridrich (video część I)

Układanie kostki rubika metodą fridrich (video część II)

źródło: youtube