Izabela Janachowska-Jabłońska - tak mieszka i żyje na co dzień. To żona milionera Krzysztofa Jabłońskiego

Kariera taneczna Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska w branży ślubnej

W 2015 uruchomiła blog o tematyce ślubnej „Wedding Dream by Izabela Janachowska” i nawiązała współpracę z TVN Style. Prowadziła programy: „I nie opuszczę cię aż do ślubu” (2015–2019), „W czym do ślubu” (2016–2020). W 2018 założyła kanał na YouTube poświęcony tematyce ślubnej. Przekształciła też swój bloga w profesjonalny portal ślubny. Nawiązała też współpracę ze stacją TLC, efektem czego były programy „Ślub marzeń” i „Panny młode ponad miarę”. Przygotowuje też autorskie kolekcje sukien ślubnych. Przygotowała serię e-booków „Planowanie ślubu i wesela”, przewodnik „Aż do ślubu” oraz aplikacje ślubna „WeddingDreamAPP”.