IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami w Bydgoszczy i okolicy! Wydano alert meteo 1. stopnia

Uwaga, gęste mgły! Ostrzeżenie IMGW dla Bydgoszczy i powiatu

Jaka czeka nas pogoda w ten weekend i kolejne dni?

Od soboty, 11.11. do środy dominować będzie pochmurna aura z opadami deszczu o różnej intensywności. Święto Narodowe znów zapłacze deszczem, ale ten fakt jest często powtarzającym się zjawiskiem. Od soboty też chłodniej, temperatura w dzień przez kilka dni utrzyma się na poziomie 6-7ºC. Chmury zapobiegną większemu wychłodzeniu, ale do wtorku nad ranem już tylko 4-3ºC. W środę i czwartek poranki pogodniejsze, co będzie sprzyjać jeszcze niższej temperaturze. Od połowy przyszłego tygodnia przez 6-7 kolejnych dni znajdziemy się pod wpływem wyżowej pogody. Ciśnienie ostro pójdzie w górę (ponad 1030 hPa), więc będzie więcej rozpogodzeń i padać nie powinno. W dzień promienie słońca podgrzeją powietrze maksymalnie do 5-6ºC. Nocnym rozpogodzeniom mogą towarzyszyć przygruntowe przymrozki, jak również poranne mgły i silne zamglenia.