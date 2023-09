Ewa Chodakowska - tak ubiera się znana trenerka fitness. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Ewa Chodakowska to znana trenerka fitness i propagatorka zdrowego stylu życia. Pani Ewa odkryła fitness podczas pobytu w Grecji, gdzie poznała trenera personalnego Lefterisa Kavoukis, którego potem poślubiła. Ewa Chodakowska nie tylko dba o linię, ale także umiejętnie dobiera stroje do swojej doskonałej figury. Zobacz, jaki styl ma Ewa Chodakowska

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych trenerek personlanych w Polsce. Wszyscy wiemy, że sport jest największą pasją pani Ewy. Jednak, jak każda prawdziwa kobieta, Ewa Chodakowska dba także o to, by jej garderoba była pełna, a ubiór zawsze pasował do okazji. Zobaczcie, jaki styl ma Ewa Chodakowska i w jakich strojach najczęściej lubi się prezentować.