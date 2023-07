Eda Ece wzięła ślub? Serialowa Yildiz świętowała wyjątkową uroczystość [zdjęcia - 20.07.2023]

Eda Ece świętuję 33 urodziny. Czy jest już po ślubie?

Eda Ece niedawno poinformowała o zaręczynach. Jej ukochany to sławny koszykarz - Buğrahan Tuncer, który ma 29 lat i na co dzień występuje w drużynie Anadolu Efes. Para niedawno poinformowała, że zamierzają się pobrać. Serialowa Yildzi 20 czerwca świętowała swoje 33 urodziny. Media obiegła informacja, jako i w dniu urodzin gwiazdy, odbył się jej ślub ze sławnym koszykarzem. Oliwy do ognia dodają zdjęcia przedstawiające tort, a także prezenty.

Eda Ece aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. To właśnie za pośrednictwem jej Instagrama możemy podejrzeć, jak mieszka, co robi na co dzień i jak idą przygotowania do jej ślubu. Tureckie media spekulują, że wyjątkowa uroczystość już się odbyła.

Zobaczcie w poniższej galerii prywatne zdjęcia Edy Ece, czyli Yildiz z "Zakazanego owocu"!