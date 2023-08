Dorota Naruszewicz z serialu Klan. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się serialowa Beata

Grała Beatę w "Klanie"

Jej kariera aktorska rozpoczęła się na dobre cztery lata później, gdy trafiła do obsady "Klanu", w którym wcielała się w rolę Beaty Chojnickiej, córki Elżbiety i Jerzego (w tych rolach Barbara Bursztynowicz i Andrzej Grabarczyk). W popularnym serialu, którego emisja trwa do dzisiaj, występowała przez czternaście lat od 1. do 2056. odcinka.

Na swoim koncie ma również inne serialowe role. Widzowie mogą ją kojarzyć m.in. z "Hotelu 52", "Barw szczęścia" oraz "Korony królów", w której występuje od 2019 roku. W polskiej telenoweli historycznej wciela się w postać księżnej litewskiej Julianny twerskiej, matki króla Władysława Jagiełły.