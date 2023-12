Dokumenty w sprawie beatyfikacji księdza Trybowskiego trafiły już do Watykanu

- Przy swojej niepozorności, skromności i pokorze porywał ludzi za sobą i zapraszał świeckich do angażowania się w życie Kościoła. I oni na to zaproszenie pięknie odpowiadali - mówi ks. dr Piotr Wachowski, który nie tylko poświęcił ks. prałatowi Trybowskiemu swoją rozprawę doktorską, ale także na jej bazie napisał książkę pt. „Zygmunt Trybowski - Ksiądz, który zbudował Kościół". - Ta publikacja trafiła do wszystkich biskupów. I wiemy, że bardzo są zaciekawieni sylwetką ks. prałata Trybowskiego, ponieważ do biskupa bydgoskiego wpłynęły listy gratulacyjne z Episkopatu Polski.