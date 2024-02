David i Victoria Beckham - tak mieszkają. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów

David Beckham - tak mieszka. Posiadłość z hitu Netflixa kosztowała miliony

David i Victoria Beckham w 2014 roku kupili zabytkowy dworek w Holland Park. Jego renowacja kosztowała blisko 4 miliony funtów. Adaptacje wnętrz powierzono najlepszym brytyjskim projektantom. Beckhamowie w 2016 roku kupili także przerobioną stodołę za 12 milionów funtów w sercu Cotswolds.

Wnętrza domu inspirowanego Soho Farmhouse, który szczyci się sauną, małym basenem, boiskiem do piłki nożnej, siłownią, basenem i namiotem do grillowania o wartości 50 000 funtów na terenie do rozrywki. Na terenie posiadłości znajduje się także ogromne jezioro. Pomieszczenia urządzone są w stylu rustykalnym. Zobaczcie w poniższej galerii, jak mieszkają David i Victoria Beckham!