Bydgoska Straż Graniczna zatrzymała dziesięciu cudzoziemców. Zostaną deportowani

Działania kontrolne miały miejsce pod koniec 2023 roku. Cudzoziemcy do kontroli przedstawili ważne paszporty wydane przez władze Indii oraz chorwackie wizy, które utraciły ważność 25 grudnia. Na podstawie przedstawionych paszportów oraz oświadczeń ustnych ustalono, że wszyscy kontrolowani ostatni raz wjechali do strefy Schengen 11 grudnia drogą lotniczą z Indii do Chorwacji. Następnie podróżując busem, z Chorwacji przez Węgry i Słowację wjechali do Polski i do czasu kontroli nie opuszczali jej terytorium.

Mając powyższe ustalenia na uwadze wobec obywateli Indii zaszły przesłanki uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do wyjazdu w oparciu o art. 302 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, tj. cudzoziemiec przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane oraz nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieliło pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych. Pogranicznicy wydali Hindusom stosowne decyzje.

To kolejny, w krótkim czasie, sukces bydgoskiej placówki Straży Granicznej. Na początku grudnia wydalono 24-letniego obywatela Turcji, 31-letnią Rosjanką oraz 40-letniego Gruzina. Cała trójka przebywała w Polsce nielegalnie.