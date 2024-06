Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", na odważnych zdjęciach! [26.06.2024]

W dniu swoich 32. urodzin Anna Maria Sieklucka zamieściła na Instagramie bardzo ważne słowa.

- To szczególny dla mnie dzień - pierwszy raz w swoje urodziny jestem singielką i pierwszy raz tak bardzo czuję połączenie ze sobą, z całym moim środkiem, całą moją esencją jako istoty, kobiety i z własną miłością. Jestem z siebie bardzo dumna, droga którą przeszłam przez ostatnie lata była bardzo wyboista, dotarłam do miejsca, w którym nastał spokój, czuję spokojny oddech i autentyczną radość z tu i teraz. Dalekie już jest mi rozedrganie. Przestałam gonić i pędzić, nic nikomu nie udowadniam, nie potrzebuję by moje było na wierzchu. Nauczyłam stawiać się jasne granice. Wiem, że kiedy decyduję się zakończyć jakąś relację to nie dlatego, żeby pokazywać komuś lekcję do odrobienia, ale dlatego, że ja już odrobiłam swoją. Wiem co kocham, co lubię, czego potrzebuję, pragnę i jak chce żyć. Wiem jakie są moje marzenia i cele. Wiem jakie kroki stawiam i w którą idę stronę. Wiem kim jestem, jaką kobietą jestem. Znam swoją wartość, a nade wszystko odkrywanie miłości do siebie jest jedną z najpiękniejszych podróży tego życia. I w moim przekonaniu tylko tak, układając i sklejając swoje wewnętrzne puzzle mogę dzielić się z innymi wszystkim - w prawdzie i miłości. Najpierw odnajdując swoją pełnię. Dziękuję Ci Wszechświecie, dziękuję sobie za to, że odważyłam się wyjść ze strefy komfortu i płynę z nurtem tej przepięknej i niesamowitej rzeki, zwanej życiem. Dziękuję wszystkim tym, którzy ze szczerymi intencjami są tutaj ze mną, widzę i czuję. Jesteście niesamowici - napisała Anna Maria Sieklucka na Instagramie.