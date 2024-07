Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki

Trini w serialu "Akacjowa 38" jest żoną dość prostodusznego i łatwowiernego przedsiębiorcy, Ramona. Trini ukryła część swojej przeszłości przed mężem, co wykorzystał przeciwko niej Ernesto, który szantażuje ją i grozi wyjawieniem prawdy Ramonowi. Trini nie ma wyjścia, musi postraszyć mężczyznę, że wyda go żandarmom. Zdaje sobie jednak sprawę, że pogrąży to również i ją... Jak Ana del Ray jako Trinidad pożegna się z serialem "Akacjowa 38"? Na kolejnych slajdach zdjęcia aktorki oraz kadry z serialu ►

