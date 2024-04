Alert IMGW - ostrzeżenie przed burzami: 1 kwietnia 2024. To nie jest primaaprilisowy żart!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. W poniedziałek, 1 kwietnia, w wielu województwach na zachodzie i w centrum kraju, w godzinach popołudniowych i wieczornych przewiduje się niekorzystne warunki pogodowe. Obowiązują alertowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. Szczegóły poniżej.

Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują niemal połowę Polski - od województw na zachodzie i w części południowo-zachodniej do centralnej Polski w pasie od Trójmiasta na północy do Małopolski na południu. W części południowej Polski sytuacja meteorologiczna może być najbardziej niebezpieczna - tam oprócz burz, prognozowane są silne wiatry, wiejące w porywach do 80 km/h. IMGW ostrzega również mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz Bydgoszczy Ostrzeżenie IMGW przed zjawiskiem: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 16:00 dnia 01.04.2024 do godz. 21:00 dnia 01.04.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzegają również Polscy Łowcy Burz

Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem obowiązują niemal dla połowy kraju. zrzut ekranu IMGW

1 kwietnia 2024 - jaka będzie pogoda?

Poniedziałek, 1 kwietnia, w większości kraju będzie pogodny, choć zachmurzenie wzrośnie na zachodzie i w centralnej części kraju, gdzie po południu spodziewane są opady deszczu o przewidywanej wysokości 1-10 litrów na metr kwadratowy, miejscami także burze, podczas których opady mogą osiągnąć 10-20 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Maksymalne temperatury wahać się będą od 18 stopni Celsjusza w rejonie Niziny Szczecińskiej do 25 stopni Celsjusza w Małopolsce. Wiatr będzie słaby na północy, a w pozostałej części Polski umiarkowany do silnego z kierunków południowych, miejscami w porywach do 60 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Załamanie pogody od wtorku, 2 kwietnia

W kolejnych dniach czeka nas zmienne zachmurzenie i wahania temperatury. Od wtorku, 2 kwietnia, przewiduje się gwałtowne ochłodzenie, zwłaszcza na północy, gdzie temperatura spadnie do zaledwie 5 stopni Celsjusza i gdzie mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Pogoda poprawi się przed weekendem, który ma być słoneczny i ciepły. Kolejne załamanie pogody prognozowane jest od 11 kwietnia.

Czym jest alert 1. stopnia IMGW?

Ostrzeżenie 1 stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

