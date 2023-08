Alert IMGW dla Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Piątek, 25 sierpnia: ostrzeżenie przed burzami z gradem

W piątek, 25 sierpnia z zachodniej części kraju nad region napływać będzie front atmosferyczny, który przyniesie burze z silnymi opadami deszczu oraz miejscami gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pogodowy. Burz możemy spodziewać się w Kujawsko-Pomorskiem w godzinach popołudniowych. Treść alertu publikujemy poniżej.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - ostrzega IMGW mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Stopień zagrożenia określono na pierwszy, a prawdopodobieństwo zjawiska oszacowano na 80 procent. Alert IMGW obowiązuje od godz. 18:00 (piątek, 25 sierpnia) do godz. 5:00 (sobota, 26 sierpnia).

IMGW - ostrzeżenia przed silnymi burzami

Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą pojawić się w całym woj. kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla [b]wszystkich powiatów.[/b]

Piątek, 25 sierpnia - jaka będzie pogoda?

Co czasu, aż niebo zakryją chmury (frontu atmosferycznego, niosącego burze spodziewać się możemy około godz. 18.00), w Bydgoszczy i regionie będzie ciepło i słonecznie - termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca niebo pozostanie zachmurzone, a temperatury oscylować będą w nocy z piątku na sobotę od 18 do 22 stopni. Nadchodzący weekend przyniesie podobną pogodę, chociaż nie będzie już tak ciepło, jak w piątek. Kolejne dni przynosić będą stopniowe odchłodzenie.

Prognoza pogody na koniec sierpnia i początek września

Jak informuje Bogdan Bąk, bydgoski synoptyk, zmiana pogody nastąpi z piątku na sobotę, a spowoduje ją układ niżowy i towarzyszący jemu front atmosferyczny. Ale zanim pojawią się pierwsze zwiastuny zmiany aury, czeka nas jeszcze kilkadziesiąt godzin z wysoką temperaturą. Kolejne dni, aż do środy będą pochmurne i chwilami deszczowe. Najwięcej opadów można spodziewać się w sobotę, lokalnie spadnie nawet 20-30 mm. W następnych dniach opady będą już znacznie słabsze i mniej intensywne. W te wilgotne dni termometry pokażą w w granicach 20º, a w nocy 15ºC. Od następnego czwartku do soboty znów wypogodzi się, przy czym temperatura wzrośnie niewiele (2-3ºC), za to w nocy będzie obniżała się do 13-12ºC. Pierwszy deszczowy dzień we wrześniu spodziewany jest w kolejną niedzielę. Dalsza prognoza jak na razie zapowiada pochmurną i deszczową aurę w okresie od 5 do 10 września.

Czym jest alert 1. stopnia IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.

Jeśli chcesz sprawdzić treść ostrzeżeń dla swojego powiatu, wejdź na stronę IMGW.

Aktualne informacje pogodowe można znaleźć na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Radar pogodowy ONLINE. Sprawdź, gdzie jest burza

Na zamieszczonych niżej mapach pogodowych i radarach burzowych zobaczysz, gdzie aktualnie grzmi i błyska oraz w jakim kierunku przemieszczają się burzowe chmury, co pozwoli ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia nawałnicy.

Mapa pogodowa LIVE - zdjęcia satelitarne. Mapy przemieszczani się chmur

Na tych zdjęciach satelitarnych z serwisu SAT24.com zobaczysz, czy formują się komórki burzowe. Możesz również ocenić, czy przemieszczają się w Twoim kierunku [mapa].

Mapa Windy.com. W tym kierunku wieje wiatr

Zobacz również:

iPolitycznie - Telus mocno o Kołodziejczaku