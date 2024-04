Adrianna Biedrzyńska i Michalina Robakiewicz. Tak zmieniły się aktorki - matka i córka

Takie są korzenie Adrianny Biedrzyńskiej

Adrianna Biedrzyńska to dwukrotna mężatka

Adrianna Biedrzyńska jako piosenkarka

Artystka ma na swoim koncie m.in. składankę Pięć oceanów z 1997 r. Znamy ją z takich utworów jak m.in. "Ada, to nie wypada", "Kochaną być", "Tańczę by żyć", "Widzisz mała", "Z woli dusz", czy wreszcie przeboju wykonywanego ze Zbigniewem Zamachowskim "Czy te oczy mogą kłamać".

Gdy artystka wraca pamięcią do nagrywania przeboju, znów wymienia swoją mamę. Jak twierdzi, to również mama namówiła ją do wykonania tego utworu w duecie z Zamachowskim.

Adrianna Biedrzyńska: "Nie majstruję przy twarzy"

- To są brednie - stwierdziła. - Nigdy nic nie robiłam z twarzą i nie zamierzam. Co robię, żeby tak wyglądać? Nie jem mięsa, nie używam cukru, nie piję alkoholu. Natomiast palę papierosy. Może gdyby nie to, moja skóra, twarz byłyby w jeszcze lepszym stanie?

Jak przyznała Adrianna Biedrzyńska, stosuje natomiast maseczki, korzysta z gabinetów kosmetycznych, bardzo dobrze się wysypia, uważa na to, co je, a ponadto dodatkowo stosuje suplementy. - Regularnie są to Q10 oraz, między innymi, witamina C - przyznała.

- A więc powtarzam: nie majstruję przy twarzy. A jak ktoś chce się dowiedzieć, jak się odżywiać, co stosować, może do mnie napisać, wyjaśnię - stwierdziła Biedrzyńska.

Przy okazji komentarzy dotyczących swojego wyglądu wspomniała o przebytej operacji guza mózgu. - Po leczeniu, po sterydach, wszystko mi padło. Więc mam wzmocniony kręgosłup i wzmocnione zęby.