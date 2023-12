Życzenia na Wigilię. Najwięcej życzeń na święta Bożego Narodzenia - śmieszne i poważne [24.12.2023 r.]

Nie zapomnij o złożeniu życzeń na Boże Narodzenie. Jeśli szukasz pomysłu na oryginalne i niebanalne życzenia na Wigilię i święta, przewiń w dół i wybierz te, które odpowiadają Ci najbardziej, Możesz skorzystać również z jednej z bezpłatnych grafik dołączonych do artykułu. Wesołych Świąt!

Życzenia na Boże Narodzenie. Mnóstwo świątecznych życzeń poniżej

By Ci wszystko pasowało, by kłopotów było mało. By się wiodło znakomicie, by wesołe było życie. Sto całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek. ☃☃☃

Najlepsze życzenia na Wigilię świąt Bożego Narodzenia

Zielone gałązki, a na każdej świeczka, W stroiku z bibułek stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

Życzymy Wesołych Świąt! ☃☃☃ W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie... ☃☃☃ W noc wigilijną, w blasku świec,

melodia kolęd płynie w mrok,

niech ci przyniesie radości moc

i wiele szczęścia w Nowy Rok

Życzenia na Boże Narodzenie. Skopiuj i złóż je bliskim i znajomym

☃☃☃ W ten wigilijny wieczór

ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek. ☃☃☃ Tradycyjnie, jak co roku,

sypią się życzenia wokół.

Większość życzy świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę:

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha.

Wesołych Świąt! ☃☃☃ Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy… ☃☃☃

Życzenia bożonarodzeniowe. Nie zapomnij o życzeniach na Wigilię!

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w anielskich piórkach.

Niesie w plecaku babki i świeczki,

a w walizkach złote dzwoneczki.

Życzymy Wesołych Świąt! ☃☃☃ Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy... ☃☃☃ Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, Że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, I gwiazdy na dach spadające, A wszędzie to ufne czekanie ? Czekajmy - dziś cud się stanie ☃☃☃ A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14 ☃☃☃ Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty ☃☃☃

Oryginalne i ciepłe życzenia na Wigilię i Boże Narodzenie 2020

Gdy rodzina wokół siądzie,

Już nie ważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,

To gdy bliscy są w komplecie ☃☃☃ Fajerwerki, bal, muzyka,

już szampana każdy łyka.

Stary rok się w Nowy zmienia

przy okazji śle życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

górę szmalu i miłości.

Mnóstwa uniesień po zmroku

życzę Tobie w Nowym Roku. ☃☃☃ Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości

Smacznej Wigilii i świąt Bożego Narodzenia!

