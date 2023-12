Życzenia na imieniny Mikołaja. Zobacz najpiękniejsze życzenia imieninowe, wierszyki i rymowanki

Jaki jest Mikołaj? . Pomimo dość chłodnego sposobu bycia, jest on wrażliwym i czułym mężczyzną. Niezależnie od bojów, jakie aktualnie toczy, priorytetem dla niego pozostaje rodzina. Mocno przywiązuje się do bliskich i czuje się za nich odpowiedzialny. Dba zatem o sprawy finansowe, na czym świetnie się zna, oraz organizacyjne w życiu domowym. Można na nim polegać i jest prawdziwą podporą dla swej małżonki.

6 grudnia, Imieniny Mikołaja. Życzenia na imieniny. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki

Twoje imię w kalendarzu, To jest Twój szczęśliwy dzień, Poczta kwiatów w korytarzu, Już za chwilę spotka Cię! Życzeń pęki weź do serca, I uśmiechaj często się... Smutków niech Ci nikt nie wkręca, Dziś są imieniny Twe!

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...