Życzenia Boże Narodzenie 2023. Piękne, wzruszające i tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe [20.12.23]

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia!

🎄🎄🎄

Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty

🎄🎄🎄

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

🎄🎄🎄

Wiary, co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

od Bożej Dzieciny

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy...

🎄🎄🎄

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14

🎄🎄🎄

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, Że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, I gwiazdy na dach spadające, A wszędzie to ufne czekanie, więc czekajmy - dziś cud się stanie.

🎄🎄🎄

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

🎄🎄🎄

Wigilijna Święta Noc,

Od opłatka bije blask,

ale gdzieś tam ulicami,

Krążą ci, co są dziś sami,

Pusty talerz dostawiamy,

może zbłądzą pod nasz dach?

Wigilijna Święta Noc,

Niesie łaskę w każdy dom,

Serca swoje otwieramy

Dla tych, którzy są dziś z nami

I z czułością wspominamy tych,

Co już odeszli stąd.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Będą czasem spokoju i szczęścia,

radości przeżywanej w gronie najbliższych

Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok .... przyniesie wszelką pomyślność

I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu

🎄🎄🎄

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

🎄🎄🎄

Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości

🎄🎄🎄

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija

