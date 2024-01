Zwrot akcji w serialu "Złoty chłopak". Seyran uwięziona w rezydencji, co z rozwodem? [6.01.24 r.]

"Złoty chłopak" - nowe streszczenia serialu (styczeń 2024)

Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak": Mimo próśb Ferita, Seyran nie chce wrócić z nim do rezydencji. Halis zabrania rodzinie kontaktować się z Kazimem i jego bliskimi. Gulgun próbuje wytłumaczyć synowi, jak ma rozmawiać z żoną. Jednak spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Chce go przekonać do dziewczyny jako przyszłej żony Ferita. Kazim zaprasza do domu Saffeta z rodziną, żeby porozmawiać o ślubie Suny.

Suna jest przerażona odwiedzinami Saffeta i jego rodziny. Kazim postanawia pozbyć się obu córek i przystaje na propozycję Saffeta, żeby wydać też za mąż Seyran, choć ona nie ma jeszcze rozwodu.

Ferit prosi dziadka, żeby nie śpieszył się z rozwodem, ale Halis jest nieugięty. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak wpada we wściekłość słysząc, że jego żona została obieca kolejnemu mężczyźnie. Halis zjawia się w mieszkaniu Kazima i siłą zabiera Seyran do rezydencji. Kazim wraz z Saffetem i jego ludźmi wyruszają za nim. Ferit zapewnia żonę, że po podpisaniu dokumentów rozwodowych będzie wolna... Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia serialu "Złoty chłopak" w naszej galerii: