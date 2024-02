Zwiadowca (czyli ja) na trasie budowy ekspresówki S10 - Kronika bydgoska

Niczym niewierny Tomasz we wtorek powędrowałem przez puszczę, by przekonać się, jak to z tą wycinką jest. Nie poczekałem nawet na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Bydgoszczy m.in. na temat budowy S10, bo akurat w kwestii budowy dróg ekspresowych radni miejscy mało mają do gadania. Co nie znaczy, że niechętnie o nich gadają na publicznych forach, zwłaszcza przed wyborami.

Po zwiedzeniu okolicy pierwszego odcinka S10 przeniosłem się na odcinek drugi. Cóż, i tam leżą ścięte drzewa lub sterczą pnie po nich, ale trudno zorientować się, czy to efekt świeżych wysiłków drwali, czy też spustoszenie dokonane wcześniej, gdy nie mówiło się o wstrzymaniu wycinki. Owszem, zauważyłem ciężki sprzęt przy pracy, lecz używany do sągowania drewna i porządkowania terenu.

Zaskoczyło mnie natomiast to, że na pierwszym odcinku drzewa leżą blisko starej DK10. Oznacza to, że przebieg S10 w tym miejscu będzie bardzo zbliżony do DK10.

Jaki los czeka drugi odcinek? Oby jakiś i oby jak najszybciej. Ekspresówka nie powstanie bez środkowego odcinka. A drogę wybudować trzeba - także z tego powodu, by to, co do tej pory wycięto w puszczy, nie okazało się bezsensownym zniszczeniem. Choć zgadzam się, że i puszczańskich Źródlisk cholernie żal.