Zupa grzybowa wigilijna. Przepis na wigilijną zupę grzybową Magdy Gessler

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto już teraz zastanowić się, co przygotować na Wigilię. Jedną z potraw, których nie może zabraknąć na wigilijnym stole jest zupa grzybowa. Przygotowaliśmy dla was przepis na idealną wigilijną zupę grzybową. Sprawdźcie, jak przygotować zupę grzybową na Wigilię, która zachwyci wszystkich gości.

Zupa grzybowa to jedna z tych potraw, która najczęściej pojawia się na stole podczas Wigilii. Co prawda, część Polaków na kolację wigilijną przygotowuje barszcz z uszkami, jednak zupa grzybowa cieszy się coraz większą popularnością. Zupa grzybowa ma

niepowtarzalny smak, który zawdzięcza przede wszystkim suszonym grzybom. Trzeba przyznać, że zupa grzybowa to prawdopodobnie jedyna zupa, która tak bardzo kojarzy nam się ze Świętami Bożego Narodzenia. W ciągu roku raczej rzadko jest podawana do obiadu. Dlatego podczas wigilijnej wieczerzy zupa grzybowa smakuje jeszcze lepiej. Przygotowanie zupy grzybowej wymaga kilku godzin poświęcenia, jednak czego się nie robi, aby zadowolić swoich najbliższych? Uśmiech i podziękowania gości to wystarczająca rekompensata za trud włożony w przygotowania wigilijnej potrawy. Sprawdźcie, jak przygotować zupę grzybową na Wigilię.

Wigilijna zupa grzybowa - przepis

Najpierw powinniśmy sprawdzić, czy mamy wszystkie niezbędne składniki, aby zrobić zupę grzybową. Jeśli nie, musimy pójść do sklepu i kupić to, czego nam brakuje. Wbrew pozorom będziemy potrzebowali wielu składników, chociaż większość z nich na pewno macie w swoich domach.

Składniki do zupy grzybowej: włoszczyzna (marchew, pietruszka, kawałek selera, por)

1 średnia cebula

1 szklanka suszonych grzybów (najlepiej aby były prawdziwki)

2 litry wody

2 łyżki masła

2 łyżki śmietany słodkiej 30%

1 łyżeczka mąki pszennej

ekologiczna kostka rosołowa warzywna

listek laurowy

kilka ziarenek pieprzu

kilka ziarenek ziela angielskiego

sól

pieprz

natka pietruszki

Zupa grzybowa - jak przygotować?

Teraz, kiedy już mamy wszystkie potrzebne składniki, możemy się wziąć za przygotowanie naszej wigilijnej potrawy. Nasze grzyby moczymy w zimnej wodzie, a następnie odstawiamy je co najmniej na trzy godziny. Niektórzy kucharze zalecają nawet, aby grzyby odczekały całą noc, zanim zaczniemy coś z nimi robić.

A zatem następnego dnia już na poważnie zabieramy się za naszą zupę grzybową. Na początku odsączamy grzyby z wody, a następnie kroimy je na dość duże kawałki. Teraz kroimy włoszczyznę i cebulę, a następnie je myjemy. Nasze warzywa możemy teraz włożyć do garnka z grzybami (bez wody z moczenia).

Wigilijna zupa grzybowa - jak zrobić?

Całość zalewamy dwoma litrami zimnej wody. Do naszego garnka dodajemy masło, kostkę rosołową, listek laurowy, ziarenko ziela angielskiego oraz pieprz. Teraz wszystko możemy zagotować. Pamiętajcie, aby nasze składniki gotować na małym ogniu, aż grzyby będą miękkie (około 25-30 minut).

Teraz naszą zupę doprawiamy solą i pieprzem, a z garnka możemy już wyjąć włoszczyznę i cebulę. Na koniec do zupy dodajemy mąkę, dolewamy śmietanę, aby nieco zabielić zupę i ponownie gotujemy. To doskonały moment, aby spróbować, czy nasza zupa jest dobra w smaku. Jeśli czujecie, że czegoś wam brakuje, dodajcie odrobinę brakującego składnika. I tak oto powstała nasza przepyszna wigilijna zupa grzybowa. Wystarczy teraz dodać makaron i można już siadać do stołu. Najbardziej polecanym makaronem do grzybowej są łazanki lub cienkie nitki, jednak nie jest to regułą. Z dobrze zrobioną zupą grzybową, każdy makaron będzie smakował wyśmienicie. Na koniec możemy posypać zupę lekko posiekaną pietruszką, aby dodać jej nieco kolorów. Przepis na zupę grzybową pochodzi ze strony http://www.uwielbiamgotowac.com/2011/12/wigilijna-zupa-grzybowa-z-suszonych.html.

Zupa grzybowa wigilijna Gessler

Trudno jednoznacznie wskazać najlepszy przepis na wigilijną zupę grzybową. Z pewnością każdy z nas nieco inaczej ją przygotowuje, jednak na końcu liczy się smak. Przepis Magdy Gessler na zupę grzybową cieszy się duża popularnością w internecie, dlatego przedstawimy go wam. W komentarzach na portalach społecznościowych ludzie dziękują znanej restauratorce za doskonały przepis i chwalą się, że zupa smakowała wyśmienicie.

Składniki zupy grzybowej Magdy Gessler: Nadbużańskie grzyby suszone 20 dag

1 seler

2 pory

3 marchwie

1/2 kapusty

1 pietruszka

1 duża cebula

2 łyżki masła

wywar mięsny

pieprz

1/2 pęczka świeżego kopru do posypania

grzanki (opcjonalnie)

Przepis Magdy Gessler na zupę grzybową

Rozmrozić i opłukać grzyby. Pokroić na małe kawałki. Rozgrzać masło w rondlu, dodać posiekaną cebulę i zeszklić. Dodać grzyby i smażyć, mieszając, aż puszczą sok. Wlać podgrzany wcześniej bulion. Gotować na małym ogniu około 30 minut. Ubić śmietanę z sokiem z cytryny i wlać do zupy. Doprawić solą i pieprzem. Gotować jeszcze 5 minut. Magda Gessler proponuje, by wigilijną zupę grzybową podawać z makaronem lub lanymi kluseczkami. Jak Wam się podoba przepis znanej restauratorki? Skorzystacie z niego?

Zupa grzybowa Magdy Gessler - przepis

Przepis na zupę grzybową Magdy Gessler pochodzi ze strony http://www.smakizycia.pl/kuchnia/przepisy/zupa-grzybowa-z-serem-korycinskim/.

Zupa grzybowa Ani Starmach - przepis

Swój przepis na wigilijną zupę grzybową ma również Ania Starmach, jurorka polskich edycji MasterChef oraz MasterChef Junior. Autorka wielu książek kucharskich oraz serwisu kulinarnego zdradziła sekret na idealną zupę grzybową, która zachwyci dosłownie wszystkich.

Zupa grzybowa Wigilia - składniki:

1 kg grzybów leśnych

2 l bulionu warzywnego

200 ml śmietanki kremówki

2 szalotki

2 gałązki świeżego tymianku

1 łyżka masła

1 mały ząbek czosnku

sól, pieprz

Zupa grzybowa - przygotowanie:

Na początek powinniśmy pokroić grzyby w grubą kostkę. Ania Starmach podkreśla jednak, że jeśli kapelusze grzybów są niewielkie, lepiej zostawić je w całości. Następnie należy drobno posiekać czosnek, tymianek oraz szalotki i przysmażyć je na maśle. Teraz na patelnię możemy dodać grzyby i smażyć je przez kilka minut.

Przepis Ani Starmach na zupę grzybową

Ania Starmach proponuje, by do grzybów dodać bulion. Następnie należy odlać nieco płynu i wymieszać ze śmietanką, a całość wlać z powrotem do zupy. Teraz wszystko powinniśmy gotować ok. 10-15 minut. Jeszcze raz gotujemy, a na koniec dla smaku doprawiamy solą i pieprzem.

Przepis na zupę grzybową Ani Starmach pochodzi ze strony https://aniastarmach.pl/przepis/pyszna-zupa-grzybowa/. Wigilijna zupa grzybowa - przepis

Zupa grzybowa na Wigilię

Najbardziej popularna "wersja" zupy grzybowej to ta podawana z makaronem, ale niektóre gospodynie domowe zamiast makaronu dodają lane ciasto lub grzanki. Wszystko zależy od naszego gustu, jednak niezależnie od wybranej konfiguracji zupa grzybowa powinna smakować wybornie. A wy już wiecie z czym w tym roku zjecie wigilijną zupę grzybową? Zupa grzybowa najczęściej podawana jest z makaronem, jednak nie brakuje osób, które zamiast makaronu wolą ziemniaki. Zapewne wy również znacie takie osoby, dla których obiad bez ziemniaków to po prostu nie obiad. Z myślą o takich właśnie gościach przygotowaliśmy dla was przepis na zupę grzybową z ziemniakami. Sprawdźcie, jak ją zrobić. Składniki zupy grzybowej z ziemniakami:

1/2 kg świeżych grzybów lub 30 dag suszonych;

2 kostki rosołowe (najlepiej grzybowa),

1 nieduża cebula,

1 łyżka masła,

warzywa: marchew, zielona pietruszka, 2 średnie ziemniaki;

kilka łyżek gęstej kwaśnej śmietany,

2 litry wody,

sól, pieprz i kilka ziarenek ziela angielskiego

Zupa grzybowa z ziemniakami - przepis

Na początek myjemy grzyby, a potem odstawiamy je na bok, dopóki się nie osuszą. Następnie kroimy je w paseczki. Do garnka wlewamy wodę i gotujemy ją. Teraz wrzucamy do niej kostki rosołowe i pokrojoną w plasterki marchew. Gotujemy wszystko przez ok. 5 minut i wtedy wrzucamy do garnka grzyby. Całość powinniśmy gotować przez ok. 15 minut. W międzyczasie możemy obrać cebulę, pokroić ją w kosteczkę i delikatnie podsmażyć na patelni. Teraz obieramy również ziemniaki, a następnie je kroimy. Pokrojoną cebulę oraz ziemniaki wrzucamy do garnka i gotujemy, dopóki ziemniaki nie będą gotowe. Na sam koniec wrzucamy do garnka posiekaną pietruszkę.

Przepis na zupę grzybową z ziemniakami pochodzi ze strony https://www.inspirander.pl/gotowanie/zupa-grzybowa-z-ziemniakami. Jak zrobić wigilijną zupę grzybową?

Zupa grzybowa Ewy Wachowicz

Sprawdzony przepis na wigilijną zupę grzybową ma również Ewa Wachowicz. Była modelka, prezenterka telewizyjna, a obecnie prowadząca autorski program kulinarny Ewa gotuje ma swój sposób na zupę grzybową, która zachwyci dosłownie wszystkich. Zobaczcie, jak zrobić idealną wigilijną zupę grzybową wg Ewy Wachowicz. Poniżej znajduje się lista składników niezbędnych do przygotowania zupy grzybowej. Oto one: 500 g - grzybów leśnych

1 - cebula

2 łyżki - masła

½ kieliszka - porto

1 l - wywaru jarzynowego

1 pęczek - natki pietruszki

1 szklanka - kwaśnej śmietany

sól

pieprz

Przepis Ewy Wachowicz na zupę grzybową

Najpierw gotujemy wywar na włoszczyźnie tak, jak do rosołu (pietruszka, marchewka, kawałek selera i pora). Na patelni rozgrzewamy masło i wrzucamy posiekaną cebulę. W międzyczasie kroimy nasze grzyby, a następnie powinniśmy wymieszać je z cebulą i lekko przysmażyć.

Grzyby i cebulę dodajemy do naszego wywaru. Na patelnię wlewamy pół kieliszka wina porto, a potem przelewamy do zupy. Całość gotujemy około 15 minut. Na koniec wszystko przyprawiamy solą i pieprzem i dodajemy odrobinę śmietany, aby zabielić zupę. Zupę możemy udekorować posiekaną natką pietruszki. Przepis na zupę grzybową Ewy Wachowicz pochodzi ze strony http://ewawachowicz.pl/przepisy,636.html.