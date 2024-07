Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie [3.07.24 r.] MIKIR

Jak informuje serwis warzywa.pl, Zucchiolo to unikalne warzywo, które wygląda jak dynia, ale jest połączeniem cukinii i ogórka. Jest to nowość na polskim rynku, dostępna w sieci sklepów Biedronka w cenie 3,99 zł za sztukę. Charakteryzuje się lekko spłaszczonym, okrągłym kształtem o średnicy 7-10 cm i wagą około 250 gramów. Skórka Zucchiolo, pozbawiona kolców, jest jadalna, a warzywo dostępne jest w trzech odcieniach - jasnozielonym, ciemnozielonym i żółtym, przy czym żółta odmiana jest najsłodsza.

Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne.