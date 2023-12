"Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL! [19.12.23]

Wysoki cholesterol LDL, zwany "złym" cholesterolem szkodzi układowi krwionośnemu i odkłada się w kamieniach żółciowych. Ze wzrostem poziomu "złego" cholesterolu wzrasta ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca czy udaru. Ze złym cholesterolem można walczyć na kilka sposobów. Jednym z nich (i najważniejszym) jest konsultacja lekarska i włączenie leczenia farmakologicznego. Innym jest zmiana diety i włączenie do niej produktów, które w sposób naturalny powodują obniżenie frakcji LDL w organizmie.

Jeśli nie wykonywałeś badania krwi i nie znasz poziomu cholesterolu LDL, te objawy mogą świadczyć, że jest on podwyższony: skurcze łydek i bladość nóg

bóle nóg i dyskomfort kończyn dolnych w trakcie odpoczynku

nadmiernie gładka, błyszcząca i napięta skóra Czy wiesz, że... u osób z grupy wysokiego ryzyka cholesterol LDL powinien być niższy niż 100 mg/dl, a u chorych z grupy bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego — poniżej 70 mg/dl. Jeśli chcesz zbić wysoki poziom cholesterolu LDL za pomocą diety, musisz do niej włączyć produkty bogate w w kwasy omega, w tym EPA i DHA. To szczególnie ważne, bowiem kwasy omega skutecznie obniżają "zły" cholesterol, a organizm człowieka nie jest w stanie sam wytworzyć takich kwasów.

Uwzględniając menu, warto wiedzieć, co z kolei wpływa na podwyższenie "złego" cholesterolu.

Z menu powinny zniknąć tłuszcze zwierzęce i produkty które zawierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Co jeszcze nie powinno lądować na talerzu?

To powinieneś wyłączyć z diety:

sól

kiełbasy, tłuste wędliny, boczek, pasztety, słonina, podroby, baranina

tłuste mleko, biały ser, ser topiony i podpuszczkowy, tłusta śmietana

żywność zawierająca olej palmowy

wszelkie smażone potrawy

potrawy typu fast-food: frytki, hot dogi, hamburgery

chipsy i produkty instant (w tym także zupki i makarony w kubkach)

słone paluszki, krakersy

słodycze, ciasta, lody, kremy, budynie, czekolada

białe pieczywo, rogaliki

słodzone napoje, kawę parzoną po turecku

alkohol, szczególnie piwo i wódkę

Zadbaj o zdrowie. Pij soki z owoców i warzyw

- Ważną rolę w diecie pełnią soki owocowe - informuje o tym Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Spożywanie soków w rekomendowanych ilościach może przyczyniać się do stosowania bardziej jakościowej diety na co dzień, a przez to wpływać pozytywnie na zdrowie publiczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żadnych soków, w tym również w kartonach, butelkach czy z soków zagęszczonych, nie są dodawane żadne cukry, w tym fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy czy słodziki, jak również barwniki, sztuczne aromaty, czy konserwanty. W sokach owocowych są obecne tylko naturalne cukry w takiej samej ilości i rodzaju, jakie występują w owocach, z których te soki zostały wyprodukowane. Zatem jest to produkt w pełni naturalny. Obecnie w Polsce średnio spożywa się około 40 ml soków dziennie na osobę (ok. 3-4 łyżki). Oprócz tego, że soki są dobrym źródłem witamin i składników odżywczych, to mogą skutecznie pomóc w obniżeniu poziomu skurczowego ciśnienia krwi oraz stężenie cholesterolu LDL. "Istnieją badania potwierdzające np., że sok wiśniowy może wręcz obniżyć poziom skurczowego ciśnienia krwi oraz stężenie cholesterolu LDL. Co więcej, warto zapamiętać, że wszystkie soki, także te pasteryzowane, pochodzą z warzyw i owoców, dlatego tak jak te produkty stanowią cenne źródło witamin, mikro- i makroelementów, a także substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, obecnych w tych owocach i warzywach. Wartość odżywcza soku jest zatem zależna przede wszystkim od rodzaju owoców i warzyw, z których ten sok został przygotowany. Przykładowo, szklanka (200 ml) soku jabłkowego zapewnia pomiędzy 50 a 100 mg polifenoli i pokrywa zapotrzebowania na potas w wysokości ok. 220 mg. Sok marchwiowy w ilości 100 ml dostarcza ok. 900 µg witaminy A w postaci beta-karotenu (prowitamina A), czyli ok. 100% dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej" - czytamy w komunikacie Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków.

Uwaga - nieprawdą jest, że spożywanie jajek wpływa na wzrost zawartości "złego" cholesterolu. Jest wręcz przeciwnie - spożywanie jajek sprawia, że obniża się poziom stężenia LDL. Szczególnie korzystnie jest spożywanie jaj na miękko - w płynnym żółtku znajduje się lizyna, która pomaga "zbić" cholesterol LDL. Co powinno znaleźć się w diecie, która ma na celu zbicie wysokiego poziomu cholesterolu LDL? Oto produkty, które pomagają zbić zły cholesterol:

