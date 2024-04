Złoty chłopak - to wydarzy się w telenoweli po weekendzie. Sehmuz w szale dusi Ferita [6.04.24 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" po pierwszym weekendzie kwietnia. Wkrótce w telenoweli: Sehmuz zastaje Ferita w pokoju Pelin i każe spuścić mu lanie. Wuj zmusza Pelin do zaręczyn z szoferem. Trwają przygotowania do ślubu Suny i Kaya. Sehmuz wpada w szał, rzuca się na Ferita i zaczyna go dusić. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.