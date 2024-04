Złoty chłopak - to wydarzy się w telenoweli po weekendzie. Sehmuz w szale dusi Ferita [5.04.24]

Złoty chłopak - to wydarzy się w telenoweli p...

Wkrótce w serialu (po pierwszym weekendzie kwietnia): Sehmuz zastaje Ferita w pokoju Pelin i każe spuścić mu lanie. Wuj zmusza Pelin do zaręczyn z szoferem. Trwają przygotowania do ślubu Suny i Kaya. Sehmuz wpada w szał, rzuca się na Ferita i zaczyna go dusić. Seyran pozostaje głucha na przeprosiny Ferita. Nukhet próbuje uzmysłowić synowi, że uratowała go przed nieudanym małżeństwem. Suna wraca do rezydencji Korhanów jako żona Kaya. W wynajętym przez Orhana mieszkaniu zjawia się Gulgun. Przeczytaj streszczenia odcinków, które będzie można zobaczyć w serialu Złoty chłopak po pierwszym weekendzie kwietnia >>> kadr z serialu Złoty chłopak