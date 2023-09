Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu we wrześniu. Ferit wdaje się w bójkę z Yusufem [7.09.2023 r.] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Na antenę "Jedynki" TVP trafiła kolejna turecka telenowela. 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali obejrzeli pierwszy epizod telenoweli pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu we wrześniu. Wkrótce w serialu: Ferit zaczyna pracę w rodzinnym warsztacie. Mistrz docenia talent chłpaka, ale... wyrzuca go go z pracy. Asuman udaje się do szpitala na badania i spotkanie z anestezjologiem. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii i sprawdź streszczenia odcinków.