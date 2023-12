Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu do końca roku. Seyran i Ferit znowu się kłócą. To koniec ich małżeństwa?! [18.12.2023 r.] JK

Do końca roku widzowie tureckiej telenoweli zobaczą jeszcze osiem odcinków, w których wydarzy się naprawdę wiele.Przejdź dalej i zobacz, co w grudniu wydarzy się w serialu Złoty chłopak >>> Yalı Çapkını/Youtube Zobacz galerię (9 zdjęć)

"Złoty chłopak" to turecka telenowela, której fabuła opiera się na trudnej relacji Seyran i Ferita, tytułowego złotego chłopaka. Mimo że oboje bardzo się kochają, trudno jest im razem żyć. W drugiej połowie grudnia zobaczymy kolejne problemy w małżeństwie głównych bohaterów. Ferit zrobi wszystko, by przekonać do siebie żonę. Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane do końca roku. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w produkcji znad Bosforu.